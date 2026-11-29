"Сжигали живьем": МИД Антигуа и Барбуды рассказал о зверствах в период рабства МИД Антигуа и Барбуды: пытавшихся восстать против рабства подвергали пыткам

Москва29 ноя Вести.В рабовладельческий период в островном государстве Антигуа и Барбуда нередко рабы поднимали восстания, но наказания за неповиновение отличались изощренным зверством. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал советник министра иностранных дел Антигуа и Барбуды Антони Ливерпуль.

Он сообщил, что кого-то даже сжигали живьем.

В 1736-м году один национальный герой Антигуа по имени Принц Класс пытался сделать революцию вместе со своими порабощенными братьями и сестрами. Но восстание провалилось. 36 человек были замучены до смерти. Некоторых растягивали на колесе: привязывали за руки и за ноги и крутили, пока не переломаются все кости. Кого-то просто сожгли живьем сказал Антони Ливерпуль

В местном музее также сохранились объявления рабовладельческого периода.

Ранее министр иностранных дел Антигуа и Барбуды Чет Грин сообщил о планах добиться репарационной справедливости от Британии. По его словам, данный подход требует комплексного решения.