Москва29 ноя Вести.Репарационная справедливость от Британии требует комплексного решения, островному государству Антигуа и Барбуда необходим целостный подход в понимании этого. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел Антигуа и Барбуды Чет Грин.

Страна Карибского бассейна на протяжении десятилетий добивается от Великобритании репараций из-за работорговли. Однако Лондон до сих пор не принес официальных извинений и не предложил выплату компенсаций.

Репарационная справедливость требует комплексного решения, это не только финансы. Необходим целостный подход в понимании совершенных зверств. И с каждым годом мы видим, как этот круг сжимается, и приходит осознание того, что было сделано неправильно отметил Чет Грин

Доходы от жестокой эксплуатации обогащали Британию, отметил общественный деятель и историк Рэдклифф Робинс в беседе с ИС "Вести".

Доходы от работорговли питали индустриальную революцию в Англии. Поэтому мы говорим: так же, как мы помогли вам в развитии вашей экономики и вашей страны, вы должны признать, что у вас есть ответственность, и вы должны помочь развиваться нам, чтобы мы достигли такого же уровня. И этого Британская империя не может переварить сказал он

Помимо Антигуа и Барбуды, аналогичные требования о репарационной справедливости предъявляют Британии еще 14 карибских государств.