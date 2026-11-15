Москва15 ноя Вести.Правительство Великобритании рассматривает возможность повышения возраста сексуального согласия с 16 до 18 лет, заявил министр труда и пенсий страны Пэт Макфэдден в интервью телеканалу Sky News, комментируя приговор комику Расселу Брэнду по делу об изнасиловании.

Вероятно, мы рассмотрим этот вопрос, но я не могу сказать, к чему мы придем. Что мы точно сделаем, так это проанализируем способы помочь людям, которые стали жертвами злоупотребления властью сказал он

Макфэдден добавил, что события последней недели заставили британское общество обратить внимание на случаи злоупотребления влиянием со стороны известных и влиятельных людей. По его мнению, значительная разница в возрасте также может иметь значение в подобных ситуациях.

Королевский суд лондонского района Сазерк 9 ноября приговорил Брэнда к десяти с половиной годам лишения свободы. Присяжные признали 51-летнего комика виновным в изнасиловании, а также по трем пунктам обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год в отношении четырех женщин, в том числе в доме Брэнда, на радиостанции и съемочной площадке.

Ранее газета The Sunday Times опубликовала интервью с Мией Латтер, которая также заявила, что пострадала от действий комика. По словам женщины, сейчас ей 37 лет, а предполагаемое изнасилование произошло, когда ей было 16, а Брэнду - 30. Латтер призвала увеличить возраст сексуального согласия в Великобритании до 18 лет.

В настоящее время в стране этот возраст составляет 16 лет. Такая норма действует с 1885 года, когда был принят Акт о поправках к уголовному законодательству. До этого возраст сексуального согласия в Великобритании составлял 13 лет.