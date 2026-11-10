"Меня совратили": детский писатель Дэвид Уолльямс обвинен в растлениях девочек Детского писателя и комика Дэвида Уолльямса обвинили в растлениях девочек

Москва10 ноя Вести.Британский комик, телеведущий и автор детских книг Дэвид Уолльямс заподозрен в склонении несовершеннолетних к интимным отношениям. Об этом следует из результатов совместного расследования газеты The Guardian и телеканала ITV.

Комик ... обвиняется в том, что склонял к интимным отношениям своих поклонниц, с которыми познакомился, когда им было всего 15 лет, и в домогательствах по отношению к женщинам на рабочем месте в течение нескольких лет пишет The Guardian

Согласно этой информации, одна из жертв переписывалась с ним, так как он предложил помощь с ее мечтой стать сценаристкой.

Я думаю, что меня совратили, на 100%. Мы познакомились, когда мне было 15, и он обещал мне помочь, был авторитетной фигурой, к которой я обращалась за советом и помощью. Он использовал эту власть и злоупотребил ею в тот момент, когда почувствовал, что может это сделать и что это безопасно рассказала одна из пострадавших

Перед выходом материала юридическая защита 55-летнего артиста пыталась в суде воспрепятствовать публикации. Сам актер категорически отвергает выдвинутые обвинения. Адвокаты ссылались на угрозу суицида со стороны своего подзащитного, напоминая о двух попытках самоубийства своего клиента в прошлом.

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил требования о сохранении анонимности в материалах СМИ, сочтя введение подобных ограничений чрезмерным вмешательством в свободу слова.

В официальном заявлении для The Guardian Уолльямс признал, что в прошлом "не всегда должным образом учитывал чувства других людей", но он уверяет, что не совершал преступлений.

На фоне расследования издательство HarperCollins уже разорвало контракты с автором и объявило о прекращении выпуска его книг.

Произведения Уолльямса пользовались большим коммерческим успехом. Их совокупный мировой тираж превысил 60 миллионов экземпляров, издания переведены на 50 языков, по ним снимались телевизионные адаптации.

Ранее СМИ передавали, что британскому комику Расселу Брэнду грозит большой срок по делу об изнасиловании.