BFMTV: французского писателя Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию

Писателя Уэльбека обвинили в призывах к дискриминации белого населения BFMTV: французского писателя Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию

Москва10 ноя Вести.Французского писателя Мишеля Уэльбека обвинили в подстрекательстве к дискриминации, ненависти и насилию, сообщает телеканал BFMTV.

Внимание французской прокуратуры привлекло интервью, которое Уэльбек дал в ноябре 2022 года журналу Front populaire.

Писатель назвал теорию "Великого замещения" об этническом и религиозном замещении европейского населения фактом и "статистической очевидностью".

Кроме того, французы хотят не ассимиляции мусульман, а хотят, чтобы мусульмане "прекратили грабить и нападать", заявил Ульбек.

Уэльбек отверг все обвинения и отметил, что он не призывал к насилию, а воспользовался правом на свободу слова.

Между тем британский комик, телеведущий и автор детских книг Дэвид Уолльямс заподозрен в педофилии.