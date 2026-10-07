Москва7 октВести. Американский предприниматель Илон Маск
назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением. Об этом он написал
на своей странице в соцсети Х.
Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Бизнесмен не уточнил, кто именно
"вторгается" во Францию и какое наказание может ждать предполагаемых
сторонников митинга.
Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, - предатели, которые заслуживают участи всех предателейнаписал Маск
Его пост стал ответом на высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Тот объяснил протесты во Франции вышедшей из-под контроля массовой миграцией и добавил, что проблемы в системе образования тут ни при чем.
Уже вторую неделю в 30 французских городах старшеклассники протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. На данный момент известно о более 6 тысяч задержанных школьников.