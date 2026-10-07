Илон Маск считает протесты во Франции вторжением Маск: протесты школьников во Франции – это медленное вторжение

Москва7 окт Вести. Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Бизнесмен не уточнил, кто именно "вторгается" во Францию и какое наказание может ждать предполагаемых сторонников митинга.

Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, - предатели, которые заслуживают участи всех предателей написал Маск

Его пост стал ответом на высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Тот объяснил протесты во Франции вышедшей из-под контроля массовой миграцией и добавил, что проблемы в системе образования тут ни при чем.

Уже вторую неделю в 30 французских городах старшеклассники протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. На данный момент известно о более 6 тысяч задержанных школьников.