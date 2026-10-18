Вэнс: либералы импортировали во Францию третий мир без учета ассимиляции Вице-президент США назвал причину беспорядков во Франции

Москва18 окт Вести.Западноевропейские либералы допустили въезд в свои страны большого числа жителей стран третьего мира, проигнорировав при этом вопросы совместимости и ассимиляции. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал на своей странице в соцсети Х, комментируя массовые беспорядки во Франции.

Он выразил надежду на то, что "это безумие" будет остановлено до того, как пострадают достопримечательности страны.

Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости отметил политик

Ранее сообщалось, что 17 октября по всей Франции на акции протеста против роста стоимости жизни и повышения цен вышли более 500 тысяч человек. В Париже и ряде других городов протесты переросли в погромы и столкновения демонстрантов с полицией. По последним данным, задержаны 1,2 тысячи человек, пострадали 150 стражей порядка. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все участники беспорядков будут найдены и понесут наказание в соответствии с законами страны.