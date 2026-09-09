Британского актера Ноэля Кларка обвиняют в серии сексуальных преступлений Звезду сериала "Доктор Кто" Кларка обвиняют в серии сексуальных преступлений

Москва9 сен Вести.Британского актера Ноэля Кларка, исполнившего роль Микки Смита в сериале "Доктор Кто", обвинили в нескольких сексуальных преступлениях. Информацию об этом передает издание Daily Mail.

По данным следствия, в деле фигурируют пять жертв. Все они – женщины. Пострадавшие обвиняют Кларка в сексуальном насилии, вуайеризме и эксгибиционизме.

Предполагается, что актер совершал преступления с 2007 по 2016 год. По словам прокурора Королевской прокурорской службы Лондона Бетан Дэвид, для суда было собрано уже достаточное количество доказательств.

По данным того же Daily Mail, в последнее время Кларк испытывал финансовые трудности: в декабре он был признан банкротом после проигрыша в суде с The Guardian. Тогда актер пытался оспорить якобы порочащие его материалы.

Ранее звезду французского фильма "Ягуар" Патрика Брюэля арестовали по обвинению в сексуальном насилии.