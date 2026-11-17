Москва17 ноя Вести.Обозреватель Bloomberg Мартин Айвенс сравнил представленный премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом десятилетний план преобразования страны с советским анекдотом.

Журналист подчеркнул, что сроки реализации масштабной программы "настолько расплывчаты, что их стоит сначала написать". Инициатива предусматривает всеобъемлющие меры в социальной сфере, реорганизацию системы здравоохранения и проведение повторного референдума по Brexit. При этом четкие сроки воплощения этих проектов не определены.

Для иллюстрации Айвенс привел советский анекдот о человеке, который покупает автомобиль по государственной программе. Когда покупатель спрашивает, прийти за машиной утром или после обеда, продавец интересуется, имеет ли это значение, если автомобиль ему выдадут через десять лет. "После обеда ко мне должен прийти сантехник", – отвечает покупатель.

Журналист отметил, что Бернем намерен представить десятилетнюю программу до Рождества, не имея при этом четкого представления о ее реализации. В результате предложенные преобразования могут быть отложены до всеобщих выборов 2029 года.