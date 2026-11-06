Москва6 ноя Вести.Действующий премьер–министр Великобритании Энди Бернем, в отличие от своего предшественника Кира Стармера, является более искусным политиком, умеющим эффективно обращаться к эмоциям избирателей, что в политике зачастую важнее, чем чисто когнитивный подход. Об этом ИС "Вести" заявил профессор Джон Кертис.

Объясняя, почему нынешний премьер-министр добивается лучших результатов, чем его предшественник, профессор предположил, что секрет Бернема кроется в умении обращаться к чувствам избирателей. По его словам, в политике эмоциональная составляющая нередко перевешивает силу логических рассуждений.

Если честно, то объяснение звучит просто. Бернем более искушенный политик, чем Кир Стармер. У Стармера таких качеств не было. Энди Бернем умеет общаться гораздо лучше, чем Стармер. Стармер — опытный юрист, достаточно успешный, но у него все шло на когнитивном уровне, от головы. Бернем обращается к эмоциям, а в политике эмоции бывают важнее пояснил профессор

Ранее Бернем заявил, что президент России Владимир Путин не будет приглашен на саммит лидеров G20, запланированный на 2027 год в Манчестере.



Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что хотел бы видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами в 2026 году, однако не знает, приедет ли он. Мероприятие пройдет с 14 по 15 декабря.