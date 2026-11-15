Помощник Бернема писал речь о стоимости жизни под бокал просекко и с чатом GPT СМИ: помощник Бернема использовал ChatGPT, чтобы написать речь для премьера

Москва15 ноя Вести.Спичрайтер канцелярии премьер-министра Великобритании был запечатлен за использованием ChatGPT для подготовки речи Энди Бернема, пишет Daily Mail. Британцев также возмутило, что речь о кризисе и стоимости жизни помощник премьера писал в поезде под бокал просекко.

Издание уточняет, что спичрайтер использовал искусственный интеллект, чтобы сделать речь премьера более эмоциональной. Бернем в итоге выступил с ней на конференции Лейбористской партии Уэльса.

Помощник Даунинг-стрит, использовавший ChatGPT, чтобы сделать слова премьер-министра более эмоциональными, также был замечен за распитием просекко, когда писал о кризисе и стоимости жизни по пути на партийную конференцию говорится в статье

Как отмечает Daily Mail, ChatGPT помогал дорабатывать в том числе раздел речи с критикой наследия Маргарет Тэтчер. Нейросеть предложила добавить эмоциональное описание утраченной социальной инфраструктуры британских промышленных городов – рабочих клубов, хоров и спортивных команд.

Политические оппоненты Бернема уже обвинили его в отсутствии плана по борьбе с кризисом стоимости жизни, образ "человека из народа" назвали обманом и усомнились в самостоятельности убеждениях премьера.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Бернем самостоятельно пишет большинство своих речей, и "эта не стала исключением".