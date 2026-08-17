Москва17 авг Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем вел переписку с неизвестным, выдававшим себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, после нескольких сообщений у Бернема возникли подозрения, что общается с ним не американская чиновница. На Даунинг-стрит отказались комментировать случившееся, сославшись на интересы национальной безопасности, а источник, знакомый с перепиской, заявил, что она не имела существенного значения.

По данным издания, британское посольство в Вашингтоне было обеспокоено инцидентом и подняло вопрос перед Белым домом. В правительстве Британии не исключили, что телефон Уайлз снова могли взломать, как это уже случалось в прошлом году. Белый дом от комментариев отказался.

Что именно обсуждалось с Бернемом и когда велась переписка, неизвестно.

20 июля Бернем занял пост премьер-министра Великобритании, сменив подавшего в отставку Кира Стармера.