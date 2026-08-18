Бернем сознался в переписке с выдававшим себя за чиновника Белого дома человеком

Бернем подтвердил переписку с фейковым чиновником Белого дома Бернем сознался в переписке с выдававшим себя за чиновника Белого дома человеком

Москва18 авг Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сознался в том, что вел переписку с человеком, который притворялся главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, и заявил, что в процессе общения не касался значимых тем.

Разговор был минимальным. Ничего существенного. И я быстро понял, что об этом нужно сообщить, что я и сделал заявил Бернем телеканалу Sky News, комментируя инцидент

По мнению премьера, он все сделал правильно и избежал возможных последствий инцидента.

Все политики сталкиваются с таким давлением и вызовами, но я все сделал правильно. Обмен информацией был минимальным и не имел никаких последствий, о чем было быстро сообщено… Меры были приняты как здесь, так и в США сказал Бернем

Как писала Politico со ссылкой на информированные источники, глава британского правительства переписывался с неизвестным, выдававшим себя за главу администрации президента США Сьюзи Уайлс. Однако, по данным собеседников газеты, уже после нескольких сообщений у премьера появились сомнения в подлинности.