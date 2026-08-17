В открытом доступе найден мобильный номер министра обороны Британии Politico: мобильный номер министра обороны Британии Стритинга найден в интернете

Москва17 авг Вести.В открытом доступе были обнаружены мобильные номера трех британских министров, включая главу оборонного ведомства Уэса Стритинга. Об этом сообщает Politico.

Журналисты издания решили провести собственное расследование после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем вел переписку с неизвестным, выдававшим себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Проверив список членов Кабинета министров, Politico обнаружило в интернете три опубликованных номера: Стритинга, министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта говорится в сообщении

Ранее британские СМИ сообщали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг хочет восстановить отношения Лондона с главой Белого дома Дональдом Трампом.