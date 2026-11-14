Премьер Австралии попал в неловкое положение из-за случайно записанной беседы Австралийские политики попали в неловкую ситуацию из-за включенной камеры

Москва14 ноя Вести.Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава Министерства по вопросам климата Крис Боуэн оказались в центре внимания СМИ из-за частной беседы о мобильных телефонах, которую зафиксировала включенная камера телеканала Channel 7.

В ходе неофициального общения Альбанезе обратил внимание коллеги на то, что носить смартфон в нагрудном кармане возле сердца не стоит. В ответ Боуэн заметил, что ношение устройства в брючном кармане вызывает у него еще больше опасений из-за сохранности репродуктивных органов.

Да, это довольно важно. Пожалуй, даже важнее, чем мое сердце добавил Боуэн

Политики шутили и не подозревали, что их диалог фиксируется тележурналистами.

Телеканал, выложивший запись в эфир, пояснил, что члены правительства обсуждали бытовые привычки ношения техники и возможный вред радиочастотного излучения для здоровья.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после неудачной шутки о еде во время встречи с королем Испании Филиппом VI.