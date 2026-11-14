Москва14 нояВести.Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава Министерства по вопросам климата Крис Боуэн оказались в центре внимания СМИ из-за частной беседы о мобильных телефонах, которую зафиксировала включенная камера телеканала Channel 7.
В ходе неофициального общения Альбанезе обратил внимание коллеги на то, что носить смартфон в нагрудном кармане возле сердца не стоит. В ответ Боуэн заметил, что ношение устройства в брючном кармане вызывает у него еще больше опасений из-за сохранности репродуктивных органов.
Да, это довольно важно. Пожалуй, даже важнее, чем мое сердцедобавил Боуэн
Политики шутили и не подозревали, что их диалог фиксируется тележурналистами.
Телеканал, выложивший запись в эфир, пояснил, что члены правительства обсуждали бытовые привычки ношения техники и возможный вред радиочастотного излучения для здоровья.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после неудачной шутки о еде во время встречи с королем Испании Филиппом VI.