Москва9 нояВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о прослушке во время переговоров в Москве с главой МИД Перу Карлосом Эспой.
Это произошло после вступительного слова российского министра, когда его перуанский коллега собирался начать выступление. Один из членов делегации Перу, снимавший начало встречи на телефон, прикрепил к пиджаку Эспы небольшой микрофон.
Будут подслушивать вас?с улыбкой поинтересовался Лавров у Эспы
В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что Москва придает большое значение визиту его перуанского коллеги. По словам главы МИД РФ, переговоры позволят оценить состояние двусторонних отношений, обсудить международную и региональную повестку, а также взаимодействие России и Перу в ООН и других международных организациях.