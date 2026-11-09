Лавров пошутил о прослушке на переговорах с главой МИД Перу

Лавров пошутил о микрофоне на пиджаке главы МИД Перу Лавров пошутил о прослушке на переговорах с главой МИД Перу

Москва9 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о прослушке во время переговоров в Москве с главой МИД Перу Карлосом Эспой.

Это произошло после вступительного слова российского министра, когда его перуанский коллега собирался начать выступление. Один из членов делегации Перу, снимавший начало встречи на телефон, прикрепил к пиджаку Эспы небольшой микрофон.

Будут подслушивать вас? с улыбкой поинтересовался Лавров у Эспы

В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что Москва придает большое значение визиту его перуанского коллеги. По словам главы МИД РФ, переговоры позволят оценить состояние двусторонних отношений, обсудить международную и региональную повестку, а также взаимодействие России и Перу в ООН и других международных организациях.