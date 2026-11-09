Лавров сообщил об интересе Перу к службе своих граждан по контракту в ВС РФ

Лавров рассказал об обсуждении с Перу службы ее граждан в российской армии Лавров сообщил об интересе Перу к службе своих граждан по контракту в ВС РФ

Москва9 ноя Вести.Министр иностранных дел Перу Карлос Эспа проявил интерес к вопросу прохождения гражданами республики военной службы по контракту в Вооруженных силах России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с перуанским коллегой.

Российская сторона предоставила перуанской делегации подробные разъяснения по этой теме. Лавров отметил, что работа по данному вопросу уже продолжительное время ведется Минобороны РФ, МИД России и посольством Перу в Москве.

Интерес был проявлен со стороны господина министра к вопросу о прохождении перуанскими гражданами военной службы по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Мы дали подробные разъяснения сказал Сергей Лавров

По словам главы российского МИД, ранее состоялись рабочие контакты и посещение соответствующего объекта в Ростове-на-Дону.

Москва также предложила наладить своевременное предоставление родственникам необходимой информации о перуанских гражданах, заключивших контракты с ВС РФ, и подчеркнула важность направления конкретных запросов в случае возникновения беспокойства за отдельных военнослужащих.