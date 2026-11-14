Депутат Рады Кучеренко попал в курьезную ситуацию во время прямого эфира Депутат Рады Кучеренко оконфузился в прямом эфире, появившись без трусов

Москва14 ноя Вести.С депутатом Верховной рады Украины Алексеем Кучеренко произошел досадный инцидент во время прямого телевизионного эфира. Видеозапись курьеза опубликовал информационный канал УНИАН.

В ходе трансляции из дома политик случайно наклонил веб-камеру таким образом, что на экран попали интимные части тела. Выяснилось, что нардеп в момент трансляции находился без штанов и без нижнего белья.

Осознав произошедшее, Кучеренко сразу же принес аудитории извинения.

Ранее премьер Австралии Энтони Альбанезе попал в неловкое положение из-за случайно записанной беседы.