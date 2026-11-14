Москва14 нояВести.С депутатом Верховной рады Украины Алексеем Кучеренко произошел досадный инцидент во время прямого телевизионного эфира. Видеозапись курьеза опубликовал информационный канал УНИАН.
В ходе трансляции из дома политик случайно наклонил веб-камеру таким образом, что на экран попали интимные части тела. Выяснилось, что нардеп в момент трансляции находился без штанов и без нижнего белья.
Осознав произошедшее, Кучеренко сразу же принес аудитории извинения.
Ранее премьер Австралии Энтони Альбанезе попал в неловкое положение из-за случайно записанной беседы.