Бельгийский депутат оказался заперт в туалете парламента на всю ночь Депутат бельгийского парламента просидел 13 часов в туалете из-за сломанного зам

Москва17 сен Вести.Депутат парламента бельгийского региона Фландрия от партии "Фламандский интерес" Фредерик Эренс провел около 13 часов запертым в туалетной кабинке парламентского комплекса в Брюсселе. Об этом сообщает телеканал VRT.

Вечером после заседания у кабинки заклинило дверной замок, а мобильный телефон парламентарий оставил на рабочем столе. На крики и стуки никто не отзывался, так как коллеги и сотрудники уже покинули комплекс.

Около шести утра крики застрявшего политика услышала уборщица и помогла ему выбраться. Из-за автоматического отключения ночной вентиляции депутат провел ночь при нехватке свежего воздуха и после освобождения был госпитализирован с признаками кислородного голодания.