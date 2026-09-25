Премьеры Британии стали олицетворением глупости и ребячества, заявил Медведев Медведев назвал шестерых премьеров Британии примером глупости и ребячества

Москва25 сен Вести.Имена премьер-министров Великобритании стали олицетворением глупости и ребячества. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

В своей публикации Медведев перечислил Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака, Кира Стармера и Энди Бернема.

Что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность говорится в сообщении

Медведев добавил, что именно такие слова используют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, обосновывая свое право на самоопределение.

Ранее первые министры этих трех стран подписали меморандум, который предусматривает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Политики в заявлении подчеркнули, что жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии заслуживают более сильной позиции в вопросе о своем будущем.