Общественный деятель: Гаити необходимо добиться репарации от Франции Лидер движения "Корни Гаити" Монель: Франция разбогатела на труде гаитян

Москва7 ноя Вести.Франция веками наживалась на труде гаитян, Порт-о-Пренсу нужно будет однажды потребовать от Парижа репарации. Об этом заявил лидер общественного движения "Корни Гаити" Калерб Монель.

Будучи колонией, мы выступали кладовой Франции. Она разбогатела, потому что народ Гаити веками трудился бесплатно. Поэтому нам нужно однажды добиться репараций, чтобы оставить все это позади и продолжить развивать Гаити сказал он в беседе с РИА Новости

При этом общественник признал, что получение от Франции репараций будет непростым делом, поскольку власти европейской страны предпочитают не вспоминать об эксплуатации гаитян.

Ранее французский экономист Тома Пикетти подсчитал, что Парижу пришлось бы выплатить Порт-о-Пренсу около 30 миллиардов евро, чтобы покрыть расходы, понесенные Гаити при компенсации потерь белых колонистов при обретении независимости.