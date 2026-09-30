RTVE: В Испании проверят сообщения о жестоком обращении с мигрантами в Сеуте

Испанские военные проверят сообщения о жестоком обращении с мигрантами в Сеуте RTVE: В Испании проверят сообщения о жестоком обращении с мигрантами в Сеуте

Москва30 сен Вести.Министерство обороны Испании проведет проверку сообщений о возможном жестоком обращении военных с мигрантами в Сеуте, сообщает телерадиокомпания RTVE.

Министерство обороны Испании направит в прокуратуру и дежурный суд Сеуты доклад Amnesty International о жестоком обращении и нападениях на мигрантов со стороны военнослужащих, развернутых в автономном городе пишет телерадиокомпания со ссылкой на источники в ведомстве

Провести расследование необходимо, в том числе и сохранения репутации вооруженных сил Испании, уточнили в минобороны.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщает о случаях жестокого обращения с мигрантами со стороны испанских военнослужащих.

Правозащитники находились в Сеуте с 10 по 15 сентября и опросили более 65 мигрантов и просителей убежища. Представители Amnesty International также провели встречу с журналистами, представителями неправительственных организаций, прокуратуры и властей автономного города.

Вместе с тем Amnesty International отметила сложность условий, в которых приходится работать военным и правоохранительным органам в Сеуте, указав, что нападения совершались и со стороны мигрантов. При этом организация подчеркнула: это не отменяет для силовиков обязанности действовать в рамках испанского и международного права и уважать права человека.

Ранее министры внутренних дел стран ЕС договорились создать единый механизм для борьбы с наплывом мигрантов.