Жительница Канады уверена, что птицы делают ей подарки после спасения ею вороны

Москва30 мая Вести.Жительница Канады уверена, что птицы стали делать ей подарки после того, как она спасла раненую ворону. Эту историю распространил телеканал CTV News.

Лиа Уилсон из Ванкувера рассказала, что однажды весной увидела, как над одним из домов кружат птицы. Оказалось, что в водосточной трубе застряла ворона. Уилсон заметила пожарную машину в паре кварталов от этого места и обратилась за помощью к спасателям. Пожарные с помощью лестницы достали ворону. Затем женщина отвезла пострадавшую птицу в центр реабилитации диких животных.

Он (спасенный ворон. – Прим. ред.) вцепился мне в палец и крепко держался. Это изменило мою жизнь рассказала Лиа Уилсон

По ее словам, спустя несколько дней сотрудники центра сообщили ей, что выпустили восстановившуюся ворону. Через некоторое время прогулки с собакой Уилсон увидела, как к ней подлетела ворона и бросила к ее ногам пучок перьев. Женщина предположила, что вряд ли это случайность. По ее мнению, это был "благодарственный подарок".

С тех пор птицы, как она рассказала, подарили ей несколько предметов, включая палочки, комочки мха и небольшое птичье гнездо. Более того, по словам Уилсон, теперь, когда она гуляет с собакой, к ним присоединяются вороны. Она узнает и ту самую спасенную птицу, потому что во время реабилитации той надели на лапку металлическое кольцо.

Это так приятно. Это как каждое утро навещать своих друзей и знать, что они будут там рассказала Уилсон

Она уточнила, что в свое время росла "с пониманием важности связи с миром природы".