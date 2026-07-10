Москва10 июлВести.В компании "Татнефть" заявили, что удерживают цены на топливо на стабильном уровне, передает ТАСС.
Ряд автозаправочных станций работает на условиях франшизы и "Татнефть" не определяет их ценовую политику.
Такие АЗС принадлежат самостоятельным хозяйствующим субъектам и сами устанавливают розничные цены с учетом рыночной конъюнктуры и логистических затратприводит агентство заявление компании
При этом, в "Татнефти" подчеркнули, что с франчайзинговыми АЗС будет проведена работа по вопросам социально ответственного ценообразования на топливо.