"Татнефть" заявляет об удержании стабильного уровня цен на топливо

ТАСС: "Татнефть" удерживает цены на АЗС на стабильном уровне "Татнефть" заявляет об удержании стабильного уровня цен на топливо

Москва10 июл Вести.В компании "Татнефть" заявили, что удерживают цены на топливо на стабильном уровне, передает ТАСС.

Ряд автозаправочных станций работает на условиях франшизы и "Татнефть" не определяет их ценовую политику.

Такие АЗС принадлежат самостоятельным хозяйствующим субъектам и сами устанавливают розничные цены с учетом рыночной конъюнктуры и логистических затрат приводит агентство заявление компании

При этом, в "Татнефти" подчеркнули, что с франчайзинговыми АЗС будет проведена работа по вопросам социально ответственного ценообразования на топливо.