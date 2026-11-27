Тела погибших основателей сети "Четыре лапы" пока не репатриируют из Чили в РФ

Тела основателей сети "Четыре лапы" пока не могут вернуть из Чили в Россию Тела погибших основателей сети "Четыре лапы" пока не репатриируют из Чили в РФ

Москва27 ноя Вести.Тела погибших в Чили основателей сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных пока нельзя вернуть в Россию, так как нужно провести судебно-медицинскую идентификацию личностей, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона Магальянес.

Цыпины погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Чили. В российском посольстве в стране сообщали, что после гибели супругов идут следственные действия. При этом в дипведомстве подтвердили личности погибших граждан РФ.

Репатриация тел пока невозможна, поскольку с учетом характера происшествия и обстоятельств гибели необходимо провести ряд процедур, которых требует служба судебной медицины для установления личностей погибших научными методами цитирует агентство сообщение прокуратуры

Точного времени завершения процедур чилийские правоохранители не назвали.

Ранее сообщалось, что причиной смертельной аварии в Чили стали нарушения со стороны обоих участников движения.