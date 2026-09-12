Москва12 сен Вести.Погибшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина не была гражданкой этой страны, и, следовательно, спасатели не обязаны эвакуировать ее тело бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Александра Корытина.

В горах пропала не гражданин Киргизии, соответственно, говорить о каких-то государственных гарантиях тут сложно. Невозможно сказать, что спасатели обязаны по требованию родственников эвакуировать тело пропавшей бесплатно сказал адвокат

Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы . Напарники доставили ей палатку, спальный мешок и продукты, но помочь спуститься не смогли. Предпринималось несколько попыток ее спасти, но они не увенчались успехом. 23 августа все поисково-спасательные операции остановили из-за плохих погодных условий. 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку без вести пропавшей. Доступ к месту, где находится тело альпинистки невозможен даже в условиях хорошей погоды, поскольку в горах она меняется очень быстро.