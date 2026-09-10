Адвокат: альпинистку Наговицину могут признать погибшей без эвакуации тела Адвокат Корытин: альпинистку Наговицину могут признать умершей без эвакуации

Москва10 сен Вести.Тело российской альпинистки Натальи Наговициной не обязательно эвакуировать с пика Победы, чтобы ее могли признать погибшей. Об этом сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Александр Корытин в комментарии РИА Новости.

Для признания человека умершим конечно не обязательно эвакуировать тело сказал юрист

По его словам, согласно российскому законодательству, человека можно объявить умершим по истечении пяти лет в общем порядке или через полгода, если есть основания предполагать его гибель.

Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы. Напарники доставили ей палатку, спальный мешок и продукты, но помочь спуститься не смогли. Предпринималось несколько попыток ее спасти, но они не увенчались успехом. 23 августа все поисково-спасательные операции остановили из-за плохих погодных условий. 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку без вести пропавшей.