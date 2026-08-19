Эксперт об эвакуации тела Наговициной: на этой высоте нельзя ничего сделать Альпинист Яковенко объяснил, что эвакуировать тело Наговициной невозможно

Москва19 авг Вести.Эвакуировать тело 47-летней альпинистки Натальи Наговициной, которая погибла год назад при попытке покорить высочайшую гору Тянь-Шаня и Киргизии пик Победы, невозможно, считает председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Я изначально говорил, что на этой высоте нельзя ничего сделать. Пик Победы намного сложнее Эвереста сказал Яковенко изданию "КП – Пермь"

Сам он поднимался на пик Победы трижды.

По словам эксперта, с 1950-х по 2025 годы на вершину горы смогли подняться всего 909 альпинистов, 141 человек провел по 2-3 восхождения. При этом 87 альпинистов, 81 мужчина и 6 женщин, погибли.

Он также отметил, что зафиксировано около 20 случаев, когда тела погибших удавалось эвакуировать, но это было на высоте до 7 тысяч метров. Тела остальных альпинистов так и лежат на горных склонах, добавил Яковенко.

Наталья Наговицина находилась на высоте более 7 тысяч метров, на гребне скалы. 12 августа 2025 года, уже при спуске с пика Победы, женщина сломала ногу, напарники доставили ей палатку, спальный мешок и продукты, но помочь спуститься не смогли. Более того, один из ее напарников, итальянец Лука Синигалья погиб на обратном пути. Было еще несколько попыток спасти Наговицину, но они не увенчались успехом. 23 августа все поисково-спасательные операции остановили из-за плохих погодных условий, а 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку без вести пропавшей.