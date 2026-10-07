Телефон вспыхнул в самолете во время рейса Сургут – Краснодар

Телефон загорелся во время рейса из Сургута в Краснодар Телефон вспыхнул в самолете во время рейса Сургут – Краснодар

Москва7 окт Вести.Мобильный телефон загорелся на борту самолета авиакомпании Utair, который летел из Сургута в Краснодар, огонь оперативно потушили, пишет SHOT.

По информации канала, у сидящего возле прохода пассажира вспыхнул китайский смартфон. Мужчина бросил его на пол и начал заливать его водой, а в салоне началась паника.

На крики прибежала стюардесса с огнетушителем. О пожаре доложили командиру, и он объявил сигнал бедствия говорится в публикации

Гаджет поместили в контейнер и залили водой, чтобы он не вспыхнул. Сигнал бедствия был отменен.

При тушении был незначительно поврежден пол, никто не пострадал.