Москва7 октВести.Мобильный телефон загорелся на борту самолета авиакомпании Utair, который летел из Сургута в Краснодар, огонь оперативно потушили, пишет SHOT.
По информации канала, у сидящего возле прохода пассажира вспыхнул китайский смартфон. Мужчина бросил его на пол и начал заливать его водой, а в салоне началась паника.
На крики прибежала стюардесса с огнетушителем. О пожаре доложили командиру, и он объявил сигнал бедствияговорится в публикации
Гаджет поместили в контейнер и залили водой, чтобы он не вспыхнул. Сигнал бедствия был отменен.
При тушении был незначительно поврежден пол, никто не пострадал.