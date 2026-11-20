Электронная сигарета загорелась на борту самолета Петербург – Тюмень У пассажира рейса Петербург – Тюмень перед взлетом загорелся вейп

Москва20 ноя Вести.Электронная сигарета загорелась на борту самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Тюмень. ЧП произошло, когда воздушное судно уже выехало на полосу и готовилось взлететь. В итоге рейс прервали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что причиной стал перегрев устройства, которое начало плавиться.

Электронная сигарета загорелась на борту самолета Nordwind прямо перед вылетом в аэропорту Пулково... Сигарету быстро потушили, но борт пришлось возвращать на стоянку, чтобы ее изъять говорится в сообщении источника

После самолет все же вылетел в город назначения, но с задержкой в 15 минут. Никто не пострадал.