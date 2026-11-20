Москва20 нояВести.Экипаж устранил возгорание электронной сигареты на борту самолета авиакомпании Nordwind, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Тюмень, организовано расследование произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Инцидент произошел 19 ноября во время руления.
На борту произошло задымление и нагрев электронной сигареты одного из пассажиров. Задымление было устранено экипажем. Самолет вернулся на место стоянки в Пулковосказано в сообщении
Борт вылетел из Петербурга в 22.10 мск. В настоящее время проводится расследование инцидента, добавили в авиакомпании.