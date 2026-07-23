Москва23 июлВести.Телефоны, наушники и ключи чаще всего забывают пассажиры в московском такси. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в конце каждой поездки водители внимательно осматривают салон автомобиля. За полгода в такси нашли и вернули владельцам более 20 тыс. вещей. Большинство предметов вернули пассажирам в течение одного дня.
Водители проходят обязательную аттестацию, которая подтверждает их квалификациюнапомнил Максим Ликсутов
По его словам, с каждым годом поездки в такси становятся комфортнее и безопаснее благодаря работе команды Транспортного комплекса столицы.