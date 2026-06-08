Леонид Каневский стал мемом в Азии из-за рисунков художницы из Южной Кореи

Телеведущий Леонид Каневский стал мемом в Азии Леонид Каневский стал мемом в Азии из-за рисунков художницы из Южной Кореи

Москва8 июн Вести.Российский актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом среди пользователей соцсети X из стран Азии. Это произошло благодаря рисункам художницы из Южной Кореи под ником Yamadori.

Девушка сделала рисунки по двум фотографиям Каневского. На первой он кусает большой кулич, прикрыв глаза, а на второй – сидит в кресле в солнцезащитных очках и с чашкой кофе в руке.

Публикации собрали более 745 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях к постам благодарили автора изображений и просили "больше Леонида Каневского".

Под публикациями отметились и юзеры из России. Они назвали телеведущего "легендарным дедом" и выразили надежду на то, что "когда-нибудь иностранцы пойдут дальше мемов с Леонидом Каневским".

Ранее стало известно, что мем "67" могут зарегистрировать в России как товарный знак.