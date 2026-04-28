В Израиле впервые в истории женщины сдали экзамен Главного раввината

TOI: три женщины впервые сдали экзамен, проводимый Главным раввинатом В Израиле впервые в истории женщины сдали экзамен Главного раввината

Москва28 апр Вести.Три женщины впервые в истории Израиля сдали экзамен, проводимый Главным раввинатом, на звание раввина. Об этом сообщает издание Times of Israel (TOI).

Отмечается, что экзамен для кандидаток был отложен из-за "технических проблем" и начался только после вмешательства Верховного суда. При этом кандидаты-мужчины приступили к процедуре без задержек.

Впервые в истории Израиля … три женщины сдали экзамен на звание раввина говорится в материале

Верховный суд, как подчеркивает газета, ранее постановил, что Главный раввинат должен разрешить женщинам сдавать экзамены.