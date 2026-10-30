Москва30 окт Вести.Включить Россию в состав объединения Организации тюркских государств предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на саммите организации в Анкаре, Токаев отметил, что предложить России присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности в качестве наблюдателя было бы правильным и справедливым, передает "Интерфакс".

Глава Казахстана отметил, что Россия, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром.

В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам подчеркнул Касым-Жомарт Токаев

Организация тюркских государств объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей.