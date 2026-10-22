Томскую пенсионерку избавили от взятого у аферистов микрозайма под 300% годовых

Томская прокуратура помогла пенсионерке с микрозаймом под 300% годовых Томскую пенсионерку избавили от взятого у аферистов микрозайма под 300% годовых

Москва22 окт Вести.В Томске прокуратура Кировского района спасла пенсионерку от микрозайма, оформленного у мошенников под 300 процентов годовых. Подробности региональное надзорное ведомство сообщает в MAX.

В марте 2026 года неизвестные, воспользовавшись старой SIM-картой потерпевшей, оформили на ее имя договор микрозайма на 10 тысяч рублей под 300 процентов годовых в микрокредитной организации Ульяновска.

Никаких денег томичка на руки не получала, а о том, что стала должницей, узнала лишь спустя время – из почтовых уведомлений о растущей просроченной кредитной задолженности говорится в мессенджере

70-летняя женщина обратилась с просьбой разобраться в ситуации. После проведенной проверки было возбуждено и расследуется уголовное дело.

Прокуратура оспорила в суде договор займа. Выяснилось, что микрофинансовая организация не убедилась в том, что договор пожилая женщина заключила сама. Суд удовлетворил иск прокурора и избавил томичку от обязанностей по возврату чужого долга и процентов.