Москва4 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что назначил Адама Телле исполняющим обязанности (и. о.) министра Сухопутных войск (армии) США.
Я рад сообщить, что Адам Телле, являющийся помощником министра армии по гражданскому строительству, начнет исполнять обязанности министра армииотметил Трамп
Между тем Дэниел Дрисколл подтвердил свое увольнение с поста министра армии США.
Газета The Wall Street Journal отмечала, что Дрисколл подал заявление об уходе после нескольких месяцев разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.