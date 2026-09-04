Трамп назначил Адама Телле и. о. министра Сухопутных войск США

Трамп: Адам Телле начнет исполнять обязанности министра армии США Трамп назначил Адама Телле и. о. министра Сухопутных войск США

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что назначил Адама Телле исполняющим обязанности (и. о.) министра Сухопутных войск (армии) США.

Я рад сообщить, что Адам Телле, являющийся помощником министра армии по гражданскому строительству, начнет исполнять обязанности министра армии отметил Трамп

Между тем Дэниел Дрисколл подтвердил свое увольнение с поста министра армии США.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что Дрисколл подал заявление об уходе после нескольких месяцев разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.