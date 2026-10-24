Москва24 окт Вести.Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о планах убрать пресс-центр Белого дома, чтобы восстановить находившийся под ним крытый бассейн. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что не собирается возвращать бассейн.

Появилась фейковая новость о том, что я собираюсь убрать пресс-центр Белого дома и восстановить старый плавательный бассейн, который находится прямо под ним…Старый бассейн никогда не будет восстановлен написал Трамп

Он также назвал эту идею глупостью.