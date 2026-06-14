Москва14 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что союзничество США и СССР и их вклад в Победу во Второй мировой войне нельзя забывать, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Так в разговоре с российским лидером глава администрации Соединенных Штатов прокомментировал чествование нацистов на Украине.
Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это [чествование нацистских преступников властями в Киеве], говорил о союзничестве двух наших стран в годы Второй мировой войнысказал Ушаков