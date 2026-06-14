Трамп: нельзя забывать союзничество США и СССР и их вклад в Победу в 1945 году

Трамп о чествовании Киевом нацистов: нельзя забывать Победу в 1945 году Трамп: нельзя забывать союзничество США и СССР и их вклад в Победу в 1945 году

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что союзничество США и СССР и их вклад в Победу во Второй мировой войне нельзя забывать, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так в разговоре с российским лидером глава администрации Соединенных Штатов прокомментировал чествование нацистов на Украине.