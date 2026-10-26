Москва26 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган, назвал Сомали "возможно, худшей страной в мире". Это заявление прозвучало в контексте критики конгрессвумен-демократа Ильхан Омар, которая родилась в Сомали.

По словам американского лидера, в Сомали отсутствуют правительство и полиция, а единственное, что там есть, — это убийства. Трамп также заявил, что Омар своей деятельностью создает проблемы.

Знаете, она из Сомали — возможно, худшей страны в мире. Там нет правительства, вообще ничего нет. Все, что у них есть, — это убийства. Они убивают людей, нападают на суда, захватывают их ради выкупа. Честно говоря, я удивлен, что они способны хотя бы на это произнес он

Семья Омар бежала из Сомали в Кению после начала гражданской войны, а в 1995 году перебралась в США. Американское гражданство она получила в 2000 году, а в 2018-м стала одной из первых мусульманок, избранных в конгресс. Омар неоднократно критиковала миграционную политику Трампа, в ответ он грозил ей депортацией. Недавно президент США призвал Омар немедленно подать в отставку, утверждая, что конгрессвумен давала присягу не под своей настоящей фамилией.