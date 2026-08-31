Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран фактически превратился в несостоявшееся государство и, по его оценке, больше не способен нормально функционировать. Об этом он написал в Truth Social.

Иран официально стал несостоявшимся государством. Он мертв! написал американский лидер

По словам президента США, страна находится в крайне тяжелом положении: у нее нет полноценного военно-морского флота и военно-воздушных сил, отсутствует стабильная национальная валюта, власти не выплачивают деньги солдатам и полицейским, инфляция, как он утверждает, достигла 300%, а руководство пребывает в полном хаосе и не может должным образом представлять государство.

Кроме того, Трамп заявил, что единственное, чем, по его мнению, располагают иранские власти, - это поддержка со стороны "фейковых новостей" в США, готовность применять насилие против собственных протестующих, а также способность, как он выразился, "нести чушь". Он также утверждает, что число погибших протестующих уже превысило 100 тыс. человек, и считает, что представителей иранского руководства необходимо привлечь к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

Ранее Трамп разместил в своей соцсети Truth Social созданное с помощью нейросети видео, на котором показаны удары по иранскому острову Харк. На опубликованных кадрах видно, как по зданиям, расположенным на побережье, наносятся ракетные удары.