Москва27 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что называет российского лидера Владимира Путина своим другом, рассчитывая на достижение соглашения по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер сообщил 26 ноября в беседе с журналистами.
По словам Трампа, он давно знаком с Путиным и не видит причин портить с ним отношения. Американский президент пояснил, что иной подход лишь усугубил бы ситуацию.
Я мог бы прийти и заявить: „Ты мне не нравишься!“ — и тогда мы получили бы ту же проблему, что наблюдается в отношениях между Зеленским и Путиным. Главная сложность такого урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг другаприводит его слова Clash Report
Ранее Трамп напомнил о хороших отношениях с Владимиром Путиным.
На встрече в китайском Шэньчжэне 19 ноября Трамп назвал Путина своим другом и заявил, что рад его видеть. После трехсторонней встречи с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином Трамп разместил в социальной сети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Путину. На фото видна надпись "Мой друг".