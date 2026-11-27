Трамп заявил, что назвал Путина другом, так как стремится к урегулированию

Трамп объяснил, почему назвал Путина своим другом Трамп заявил, что назвал Путина другом, так как стремится к урегулированию

Москва27 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что называет российского лидера Владимира Путина своим другом, рассчитывая на достижение соглашения по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер сообщил 26 ноября в беседе с журналистами.

По словам Трампа, он давно знаком с Путиным и не видит причин портить с ним отношения. Американский президент пояснил, что иной подход лишь усугубил бы ситуацию.

Я мог бы прийти и заявить: „Ты мне не нравишься!“ — и тогда мы получили бы ту же проблему, что наблюдается в отношениях между Зеленским и Путиным. Главная сложность такого урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг друга приводит его слова Clash Report

Ранее Трамп напомнил о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

На встрече в китайском Шэньчжэне 19 ноября Трамп назвал Путина своим другом и заявил, что рад его видеть. После трехсторонней встречи с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином Трамп разместил в социальной сети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Путину. На фото видна надпись "Мой друг".