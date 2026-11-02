Трамп: я бы мог за неделю победить во Вьетнамской войне

Трамп похвастался, что победил бы во Вьетнамской войне за неделю Трамп: я бы мог за неделю победить во Вьетнамской войне

Москва2 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп похвастался, что смог бы за неделю победить во Вьетнамской войне, которая шла более 20 лет. Его слова с выступления на митинге Республиканской партии в штате Айова, передает ТАСС.

Война во Вьетнаме шла 21 год, были убиты тысячи и тысячи человек, сотни тысяч. Я бы смог за неделю победить во Вьетнамской войне. Американцы годами распыляли в лесах высокотоксичный Agent Orange вместо того, чтобы нацелиться на Хошимин и другие места заявил Трамп

Война во Вьетнаме (1955-1975) стала одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Она завершилась освобождением Вьетнамской народной армией крупнейшего города страны - Сайгона(с 1976 года - Хошимин), который был центром южновьетнамских войск, поддержку которым оказывала армия США.

Agent Orange – высокотоксичный гербицид и канцероген для уничтожения тропической растительности. В процессе его применения были заражены огромные территории во Вьетнаме.