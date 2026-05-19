Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину совместно выступить против МУС Трамп заявил, что интересы США, КНР и России против МУС совпадают

Москва19 мая Вести.Президент США Дональд Трамп сделал предложение председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что предложение американского лидера прозвучало на фоне масштабных переговоров, касающихся в том числе и Украины.

Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают говорится в материале

При этом не уточняется, как Си Цзиньпин отреагировал на предложение американского президента.

Ранее в Associated Press сообщили, что Трамп заключил крупные сделки с КНР, но предоставил мало подробностей.

Досудебной палатой Международного уголовного суда в марте 2023 года был выдан ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их якобы подозревают в насильственном вывозе детей из зоны боевых действий.