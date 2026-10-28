Трамп: Обама "был катастрофой и гнилым президентом"

Трамп раскритиковал Обаму за его "ядерную сделку" с Ираном Трамп: Обама "был катастрофой и гнилым президентом"

Москва28 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в Техасе раскритиковал Барака Обаму за его "ядерную сделку" с Ираном и назвал его "гнилым президентом".

Этот парень был катастрофой. Он был гнилым президентом сказал Трамп про Обаму

Позже глава Белого дома добавил, что именно соглашение с Ираном открыло путь Тегерану к ядерному оружию.

Ранее американский лидер назвал Барака Обману "никчемным президентом" из-за того, что экс-президент США сравнил Белый дом с рестораном.