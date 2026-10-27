Трамп назвал Обаму "никчемным президентом" за сравнение Белого дома с рестораном Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном

Москва27 окт Вести.Сравнение бывшим президентом США Бараком Обамой реконструкции Белого дома с рестораном свидетельствует о его политическом уровне, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал на предвыборном митинге республиканцев в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова Обамы, сравнившего перестройку Трампом Белого дома с ситуацией, будто "Саддам Хусейн открыл там Cheesecake Factory".

Такие парни, как Обама, не замечают грязи и безобразия вокруг. Он не увидит разрушенный орнамент во время реставрации. Белый дом — это символ Америки, и он должен быть безупречным. Колонны не могут быть сломаны, кирпичная кладка не должна отваливаться заявил Трамп, слова которого приводит газета New York Post

Республиканец также не оценил сравнение резиденции с популярным в США семейным рестораном, который упомянул демократ Обама.

Если он сказал, что это Cheesecake Factory, то это лишь показывает, какой он был никчемный президент высказал мнение глава Белого дома

После инаугурации Трамп инициировал масштабную реконструкцию Белого дома, в ходе которой были добавлены элементы декора с использованием золота. Из различных ведомств в резиденцию свозили антиквариат, который приглянулся американскому президенту. Ради создания нового бального зала было частично демонтировано восточное крыло здания.