Обама заявил, что Трамп превратил здание Белого дома в ресторан Саддама Хусейна Обама: Белый дом при Трампе превратился в ресторан Саддама Хусейна

Москва25 окт Вести.Экс-президент США Барак Обама раскритиковал увлеченность действующего американского лидера Дональда Трампа ремонтными работами в Белом доме в Вашингтоне. Его слова передает Associated Press.

Похоже, он очень увлечен ремонтом. Золото повсюду. Он превратил Белый дом в место, которое выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory заявил Обама в ходе митинга в Огайо

Во время своего срока Трамп реконструировал восточное крыло Белого дома, среди прочего обновив ванную времен президента Авраама Линкольна при помощи белого мрамора. Также крупным проектом стало возведение бального зала. Трамп заявил, что следующие президенты США не смогут снести этот объект, поскольку его стены будут сделаны из бетона, который способен выдержать ядерный удар.