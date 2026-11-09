Трамп: "если бы не выборы, у нас, возможно, уже была бы эта сделка"

Трамп заявил, что выборы в Конгресс помешали ему заключить сделку с Ираном Трамп: "если бы не выборы, у нас, возможно, уже была бы эта сделка"

Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в интервью каналу CBS News, что "Иран заключил бы сделку с США, если бы не выборы в Конгресс".

Они были готовы заключить со мной сделку. Мы бы уже заключили сделку, если бы не эти выборы сообщил американский лидер

Он также отметил, что договор между двумя странами все равно будет подписан.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединенным Штатам нужно время, чтобы осмыслить итоги выборов в конгресс и определиться с будущим переговорного процесса с Ираном.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы избрали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN спрогнозировал, что демократы получат большинство в палате представителей.