Москва23 ноя Вести.Движение по Транскавказской автомагистрали на участке от селения Бурон до северного портала Рокского тоннеля полностью приостановили из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что решение принято из-за невозможности обеспечить безопасный проезд.

В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях говорится на официальном сайте ведомства

Как уточняется, запрет действует до особого распоряжения. Водителей просят не выезжать в этом направлении до улучшения обстановки и соблюдать меры предосторожности.