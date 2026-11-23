Тренер дзюдоистки Захаровой раскрыла ее дальнейшие планы Тренер дзюдоистки Захаровой рассказала о ее дальнейших спортивных планах

Москва23 ноя Вести.Старший тренер сборной команды Санкт-Петербурга по дзюдо Екатерина Буравцева в интервью ИС "Вести" раскрыла спортивные планы Софьи Захаровой - чемпионки мира по дзюдо среди юниоров.

Спортсменка произвела фурор на прошедшем в Ташкенте юниорском чемпионате мира. За 20 секунд в финале она одержала чистую победу над японкой, продемонстрировав одну из самых ярких схваток.

У нее еще два года по юниорам. Ей будет сложнее, потому что на нее будут настраиваться, смотреть, ее будут изучать, ей нужно будет работать над тактикой заявила Екатерина Буравцева

По словам тренера, нашей спортсменке нужно быть немножко похитрее.

У Сони борьба открытая, агрессивная, прямая; а где-то может быть и сложнее… Она задала планку. Самое главное, чтобы у нее сейчас не появился страх проиграть считает Буравцева

Она уверена, что ее подопечная справится. Софье Захаровой предстоят сборы в Японии, где "уже все захотят с ней побороться".

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет юниорского чемпионата мира в Ташкенте с национальным рекордом. Россияне забрали четыре золота, два серебра и четыре бронзы.